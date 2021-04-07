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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Konya'da kaza kırıma uğrayan hava kuvvetlerine ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur“

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:30
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: “Konya'da kaza kırıma uğrayan hava kuvvetlerine ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur“
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi.
Uçağın pilotunun şehit olduğu kaydedilen paylaşımda, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.
Paylaşımda, “Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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ERDOĞAN VE OKTAY BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Konya'da bir gösteri uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.
Erdoğan, “Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.
Fuat Oktay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 19:03
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