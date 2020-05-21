banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102649
ALTIN
376.287
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3138
EURO
7.4406
banner339
Pilli: “Son 24 saatte toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok“
PİLLİ: POZİTİF VAKA YOK
Köpeklerini zehirlediler diye ekinlerini ateşe veren şahıs tutuklandı
İNTİKAM İÇİN YAKMIŞ
Polis göz açtırmıyor
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Birbirlerini budama makası ve civili tahta ile darp ettiler
YEŞİLYURT’TA ÇİT KAVGASI

Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'e indirdi
banner337
banner345

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmekte olduğu belirtildi.

banner341
Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarının izlendiği ifade edilen duyuruda, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiği bildirildi.

"PARASAL DURUŞ ENFLASYONDAKI DÜŞÜŞÜN SÜREKLILIĞINI SAĞLAYACAK ŞEKILDE BELIRLENECEK"

Duyuruda, enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği belirtildi.

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği vurgulanan duyuruda, üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 21.05.2020 19:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan kişiye, Sivas Valiliğinden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan kişiye, Sivas Valiliğinden izin çıktı
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
THY dış hat seferlerinin durdurulmasını 10 Haziran’a kadar uzattı
THY dış hat seferlerinin durdurulmasını 10 Haziran’a kadar uzattı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Türkiye’den İsrail’e Batı Şeria Tepkisi
Türkiye’den İsrail’e Batı Şeria Tepkisi
Türkiye’de yeni vaka sayısı ve can kaybında düşüş sürüyor
Türkiye’de yeni vaka sayısı ve can kaybında düşüş sürüyor
THY’den 19 Mayıs’a özel uçuş
THY’den 19 Mayıs’a özel uçuş
Türkiye’de son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye’de son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye’de son 24 saatte 44 can kaybı, 1368 yeni vaka
Türkiye’de son 24 saatte 44 can kaybı, 1368 yeni vaka

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim