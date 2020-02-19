banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119028
ALTIN
313.630
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8835
EURO
6.5607
Tek kaybeden DAÜ olacak
Tek kaybeden DAÜ olacak
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya

Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:28
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 10,75'e indirdi
banner337

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiği ifade edilen duyuruda, yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyallerinin alınmakla birlikte zayıf seyrin sürdüğü bildirildi.

banner317
Duyuruda, rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisinin sürerken, küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi kısmen yavaşlattığı ifade edildi.

"ÖLÇÜLÜ İNDİRİM YAPILDI"

Duyuruda, enflasyon beklentilerinin, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği belirtildi.

Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ülke risk primindeki düşüşü desteklediği ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunduğu ifade edilen duyuruda, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirildi.

Duyuruda, bu çerçevede Kurul'un, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar verdiği bildirildi.

banner335
Son Güncelleme: 19.02.2020 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TürkAkım'dan Avrupa'ya ocakta 506,3 milyon metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ocakta 506,3 milyon metreküp gaz taşındı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı
Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı
Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı
Türkiye’ye giriş yapan İranlı 5 yolcunun midesinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı
Türkiye’ye giriş yapan İranlı 5 yolcunun midesinden 3 kilo 385 gram eroin çıktı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin alındığını açıkladı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin alındığını açıkladı
Türkiye’de bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Türkiye’de bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da anlatıldı
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
Osman Kavala Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim