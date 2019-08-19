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Türkiye Kültür Bakanı Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Kültür Bakanı Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:07
Türkiye Kültür Bakanı Yardımcısı Dursun, trafik kazasında hayatını kaybetti

MUŞ VE BİTLİS'TEKİ PROGRAMLARININ ARDINDAN VAN'A GELEN KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 

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Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programının ardından Ahlat'a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van'a hareket etti. 

Dursun'un içinde bulundu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. 

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Güncelleme: 19.08.2019 19:18
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