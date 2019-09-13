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Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:45
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşması onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" onaylanarak, Resmi Gazete'de yer aldı.

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Buna göre, KKTC, 2019 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmeyi ve en geç Ekim 2019 sonuna kadar 2020 yılını kapsayan ekonomik program teklifini hazırlamayı taahhüt etti. 
Öte yandan, Türkiye de 750 milyon TL'ye kadar olmak üzere KKTC'ye hibe yardımında bulunma ve KKTC hükümetine ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu görevlileri aracılığıyla teknik yardım sağlama taahhüdünde bulundu.
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 16:06
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Iktisadi Ve Mali Işbirliği Anlaşması
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