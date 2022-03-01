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Türkiye, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalından düzeltme istedi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon yapan ABD'nin CBS News televizyonuna uyarı mektubu gönderdi.

01 Mart 2022 Salı 16:30
Türkiye, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalından düzeltme istedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, “ulusal ve uluslararası alanda Türkiye karşıtı dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelerle mücadele ediyor”. 
CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Altun, uyarı mektubu yazarak, “bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını” istedi.

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Altun mektubunda, şunları kaydetti:
"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."

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Son Güncelleme: 01.03.2022 17:26
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