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Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:12
Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Türkiye ile Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahatin yarından itibaren başlayacağını söyledi.
Büyükelçi Sökmensüer, AA muhabirine Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Sökmensüer, iki ülke arasında imzalanan ve 19 Şubat 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak anlaşmaya göre, vatandaşların yeni tip çipli kimliklerle Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabileceğine işaret etti.
Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ekim 2018 tarihinde Moldova'yı ziyareti esnasında imzalandığını hatırlatan Sökmensüer, "Anlaşma, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkilerin ve stratejik ortaklığın somut neticesi olmuştur." dedi.
Sökmensüer, Türkiye'nin, Moldova vatandaşlarının en çok tercih ettiği turizm istikameti olduğuna da dikkati çekti.
Kimlikle seyahatin vatandaşlara kolaylık sağlayacağını vurgulayan Sökmensüer, "Geçen yıl Moldovalı turistlerin yüzde 35’i, yani 80 bin kişi Türkiye'ye gitti. Türkiye'den Moldova'ya ise 20 bin turistin geldiğini biliyoruz. Böylelikle turist sayılarının katlanarak artacağına inanıyorum." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:26
Anahtar Kelimeler:
Moldova Kimlikle Seyahat
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