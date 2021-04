Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'la Türk ve Azerbaycanlı iş dünyasındaki STK başkanlarıyla yuvarlak masa toplantısına katıldı. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını, bugün iş dünyası ve hükümet temsilcileri olarak sahadaki başarıları ekonomik başarılarla taçlandırabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, "İkili ticaretimizin derinleşip çeşitlenmesi önemli. Bu anlaşmanın kapsamını genişletmek için çalışmalara başladık. Fakat tek millet vizyonu ile yola çıkarak tek pazar olarak yola devam edip Serbest Ticaret Anlaşması ile tamamlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ekonomik ilişkilerde en kapsamlı iş birliğini sağlamalı, fırsatları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesi bölge ekonomisi için de çok şey ifade edecektir. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında artan ekonomik iş birliği, Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler ile olan etkileşimimizi de birlikte güçlendirecektir. Bu şekilde, hem ikili hem de bölgesel bir anlayışla, ekonomik iş birliğimizi stratejik bir biçimde ilerletmek için çalışmalarımızı müştereken sürdürmeliyiz." dedi.

Pekcan, Türkiye'nin AB ile mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının önemli olduğu kadar Azerbaycan'ın da üçüncü ülkelerle olan mevcut tercihli ticaret düzenlemelerini son derece önemli gördüklerini, özellikle Ukrayna, Gürcistan ve Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası gibi pazarlara giriş ve bu pazarlarla etkileşim açısından Azerbaycan'ın yatırımcılara sağladığı avantajın farkında olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırım ilişkilerinin oldukça memnun edici bir seviyede olduğunu söyleyen Pekcan, yatırımların daha da artması için hükümetler olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, bunun için "road show"lar düzenleyeceklerini bildirdi.

Pekcan, Azerbaycan'ın Karabağ’da kazandığı zaferin Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde her anlamda yeni bir açılım imkanı doğurduğunu, ikili ticaret, yatırımlar ve lojistikte yeni fırsatlar ortaya çıkardığını belirtti.

1 Nisan'da iki ülke arasında kimlikle geçiş sürecinin başladığını hatırlatan Pekcan, "Biz devlet olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız ama sizin de rol almanız gerekiyor. Bu yeni dönemi ve getirdiği fırsatları değerlendirme noktasında iş dünyamıza çok önemli rol düşmektedir. İşgal altından kurtarılan bölgelerdeki alt ve üstyapı projeleri, bu bölgelerde yapılacak yeni yatırımlar ve fabrikalar ile birlikte ticari faaliyetlerin artırılması, ortaya çıkan lojistik fırsatlar, 'Orta-Koridor' olarak nitelendirilen rotanın daha aktif kullanımı ve Azerbaycan'ın lojistikteki öneminin güçlendirilmesi gibi konular yeni dönemde, proaktif bir yaklaşımla üzerinde durmamız ve sonuç almamız gereken alanlardır. Hep birlikte, yakın iş birliği ve eşgüdüm halinde bu işi başarmalıyız, başaracağız." şeklinde konuştu.

Pekcan, hem Türkiye hem Azerbaycan devlet yetkililerinin ilişkileri geliştirme konusunda aynı görüşte olduğunu belirterek "Ticaretin kolaylaştırılması, gümrük ve lojistik alanlarındaki iş birliğinin artırılması, yatırımların karşılıklı artırılması gibi önemli gündem konuları çerçevesinde pek çok teknik hususu ele alıyoruz, çözüme kavuşturmak konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Bugün imzalanan e-Ticaret Mutabakat Zaptı'nın önemine de değinen Pekcan, "e-Ticaret gibi yenilikçi alanlar üzerinde çalışarak ilişkilerimizin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bizim amacımız (mutabakat zaptını) dijital ekonomik ortaklık anlaşması haline getirmek. Bu yönde de çalışmalarımıza hemen başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİ YEPYENİ BİR BOYUTA TAŞIYABİLİRİZ"



Pekcan, iş dünyasından gelecek her türlü talep ve öneriye açık olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:"Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme girdik. Tercihli Ticaret Anlaşmamızın yürürlüğe girmesi, kapsamının genişlemesi, Karabağ zaferinin getirdiği yeni imkanlar, Karabağ'da yapılacak yeni yatırımları, pandemi sürecinin küresel ekonomide yarattığı dönüşüm ve ortaya çıkan yeni fırsatlar, tüm bunlar ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yeni bir stratejik vizyon ile bakma gereğini doğurmaktadır. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırım alanındaki fırsatları değerlendirmek için her zamankinden daha etkin, koordineli ve hızlı davranmalıyız. Hep birlikte Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerini yepyeni bir boyuta taşıyabiliriz. İş insanlarımızın azim ve gayretleri, devletlerimizin de iş insanlarımıza sağlayacağı destek ile bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz.""İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERİN İMARINDA TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖNCELİK TANINACAK"Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Türkiye ile ticari ilişkileri genişletmek niyetinde olduklarını söyledi. İki ülke ticaret hacminde 2020'de pandemi nedeniyle yüzde 8 azalma yaşandığını ve 4,2 milyar dolar olduğunu bildiren Cabbarov, "Ortak çalışmalarımız ve yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamız ticari ilişkilerimizin büyümesine katkı sağlayacağından yıl sonuna kadar 2019 rakamlarının üzerinde bir ticaret hacmi rakamı yakalayacağımızdan eminim." dedi.Cabbarov, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi hususunda çalışmaların sürdüğünü, e-Ticaret Mutabakat Zaptı'nın da ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.Azerbaycan'da 4 bin 200'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve kardeş ülkenin sıralamada ilk sırada yer aldığını bildiren Cabbarov, Türk şirketlerinin Azerbaycan'da 16,3 milyar dolarlık 300'den çok kamu ihalesini kazanarak bu alanda da lider olduğunu ifade etti. Cabbarov, Türk yatırımcıların Azerbaycan'a 13 milyar dolar yatırım yaptığını, ülkede petrol dışı sektörlere yapılan yatırımlarda Türkiye'nin ilk sırada olduğunu kaydetti. Azerbaycan'ın da yurt dışındaki en büyük yatırımının Türkiye'ye yapıldığını hatırlatan Cabbarov, bu yatırımların 19 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Cabbarov, "İşgalden kurtarılan bölgelerin imarında Türk şirketlerine öncelik tanıyacağız. Türk iş adamlarından bu konuda çok sayıda başvuru yapılması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.Toplantı sonrasında Pekcan ve Cabbarov, Türkiye ile Azerbaycan arasında e-Ticaret Mutabakat Zaptı'na imza attı.Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de yer aldı.Etkinlik kapsamında, TESK ile Azerbaycan İşadamları Konfederasyonu arasında da anlaşma imzalandı.