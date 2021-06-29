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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

29 Haziran 2021 Salı 11:15
Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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Türkiye İçişleri Bakanlığı, dün, 81 İl Valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, Kovid-19'un yeni varyantlarıyla bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği hatırlatıldı. 
Genelgeye göre, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.
Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.
Karantina süresi sonunda 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.
Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek.


BİRLEŞİK KRALLIK'TAN GELİŞLERDE PCR TESTİ ŞARTI
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilecek.


AŞI OLANLAR VE HASTALIĞI GEÇİRENLERDEN TEST İSTENMEYECEK
Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur dışındaki ülkelerden kara, hava, deniz ve demir yolu ile Türkiye'ye giriş yapanlardan, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığını, ya da son 6 ay içinde Kovid-19 geçirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edenlerden yeni test raporu talep edilmeyecek ve bu kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.
Aşı sertifikasını veya hastalığı geçirdiğine dair belgeleri ibraz edemeyenlerin Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli olacak. 


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VARIŞ NOKTALARINDA ÖRNEKLEME İLE PCR TESTİ UYGULANABİLECEK
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Bu kişilerden Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları, 14'üncü günün sonunda PCR testinin negatif çıkması halinde sonlandırılacak.


TIR ŞOFÖRLERİ KARANTİNA UYGULAMASINDAN MUAF

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.


TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR
Türk vatandaşlarından, en az 14 gün önce aşı yaptırdığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin sınır kapılarından Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.
Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenlere, sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.


AŞI YA DA TEST SONUCU İBRAZ EDEMEYENLER VARIŞ NOKTALARINDA KARANTİNAYA ALINACAK
Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden, izin veya tatil amacıyla memleketlerine ya da tatil beldelerine gelen ve belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen Türk vatandaşlarının Edirne ve Kırklareli'ndeki kara ve demir yolu sınır kapılarından geçişlerine, temel bilgilerini (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren formu doldurmaları halinde izin verilecek.
Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantinada kalacak.
Belirtilen tedbirlere ilişkin kararlar, vali, kaymakam ve sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde alınacak.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2021 12:21
Anahtar Kelimeler:
Türkiye UçuşlarTürkiye İçişleri Bakanlığı
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