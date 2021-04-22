banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden faklı?
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden...
Taşlar yerine otururken
Taşlar yerine otururken
banner376

Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

22 Nisan 2021 Perşembe 19:30
Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
banner337

KISITLAMA 26 NİSAN PAZARTESİ SAAT 05.00'TE SONA ERECEK

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

banner341
İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 19.00'da başlayacağını genelgeyle duyurmuştu.

Genelgeyle TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te düzenlenecekler hariç tüm il ve ilçelerde kutlamalara ilişkin esaslar da belirlenmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

banner360
Son Güncelleme: 22.04.2021 19:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erbakan: “müzakelerede ’bundan sonra bizim için federasyon bitmiştir’ sözünün arkasında durulmalı”
Erbakan: “müzakelerede ’bundan sonra bizim için federasyon bitmiştir’ sözünün arkasında durulmalı”
DSİ'nin KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı
DSİ'nin KKTC'de bulunan proje müdürlüğünün görev süresi uzatıldı
101 düzensiz göçmen kurtarıldı
101 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türkiye’de son 24 saatte 61 bin 967 Covid-19 vakası…
Türkiye’de son 24 saatte 61 bin 967 Covid-19 vakası…
“Artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır”
“Artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır”
Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk
Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk
Türkiye’de iki yeni bakanlık oluşturuldu
Türkiye’de iki yeni bakanlık oluşturuldu
Türkiye'de 61 bin 28 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 61 bin 28 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
TBMM'den dikkat çeken rapor: Teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde edebiliriz
TBMM'den dikkat çeken rapor: Teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde edebiliriz
Bahçeli'den kuran kurslarının kapatılmasıyla ilgili açıklama
Bahçeli'den kuran kurslarının kapatılmasıyla ilgili açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim