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Türkiye genelinde çıkan yangınlarda son durum

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:45
Türkiye genelinde çıkan yangınlarda son durum

Pakdemirli, yaptığı paylaşımda, “28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.
Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

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Son Güncelleme: 31.07.2021 11:56
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