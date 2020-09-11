banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan “MED7 Zirvesi Ortak Bildirisi“ne tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildirideki Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadelerin

11 Eylül 2020 Cuma 14:51
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan “MED7 Zirvesi Ortak Bildirisi“ne tepki
banner337
banner351

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildirideki Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadelerin "taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun" olduğunu belirtti.

Aksoy, "Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi"ne ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin katılımıyla 10 Eylül 2020 tarihinde Med7 Zirvesi düzenlendiğini anımsatan Aksoy, "Ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, geçen sene olduğu gibi taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur." ifadelerini kullandı

YUNANİSTAN'A GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI

banner341
Aksoy, Yunanistan'ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ederek, "Gerginliğin azaltılması için Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO'nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir." mesajını verdi.

"AB ÜLKELERİ TEK YANLI VE TARAFLI TUTUMLARINI TERK ETMELİ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan AB'ye aday bir ülke olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan'ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Ada'nın ortak sahibi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil iş birliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB'yi alet etmemesi ve AB'nin ve bahse konu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır."

Aksoy, "Dayanışmanın haklı olduğunda, haklıyla yapıldığını, haksızla dayanışma olamayacağını" da vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 11.09.2020 15:31
Anahtar Kelimeler:
MED7 Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de izolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak
Türkiye’de izolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak
Türkiye’deki 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
Türkiye’deki 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
Çavuşoğlu: Yunanistan Türkiye ile samimi diyaloğa açık değil
Çavuşoğlu: Yunanistan Türkiye ile samimi diyaloğa açık değil
Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
İstanbul'da 6 Pitona El Konuldu
İstanbul'da 6 Pitona El Konuldu
Türkiye Dışişleri Bakanlığı:
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "macron'un Açıklamaları Kendi Acziyetinin Ve İçinde Bulunduğu Çaresizliğin Dışa Vurumu"
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim