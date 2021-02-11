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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez

 

11 Şubat 2021 Perşembe 11:45
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrısının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Kavala hakkındaki açıklamasına ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

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Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına Türkiye'nin 28 Temmuz 2020 tarihinde de yanıt verdiğini belirterek "Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz." ifadesini kullandı.

Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerinin devam ettiğini ve herkesin bu süreçlere saygı duymak zorunda olduğunu belirten Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"AİHM'in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır. Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

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Son Güncelleme: 11.02.2021 13:22
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