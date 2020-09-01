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Türkiye Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

01 Eylül 2020 Salı 22:11
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin, "ABD’nin barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada’daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır.

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Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır.

Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde,  ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.”

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Son Güncelleme: 01.09.2020 22:56
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