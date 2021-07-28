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Türkiye Dışişleri Bakanlığı AB'yi kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan açıklamaların Türkiye açısından bir değeri ve hükmü olmadığını bildirerek Avrupa Birliği’nin (AB) Maraş konusunda yaptığı açıklamayı kınadı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:15
Türkiye Dışişleri Bakanlığı AB'yi kınadı

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz."

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Bilgiç, Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğin tam olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Maraş açılımı, KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir."

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Son Güncelleme: 28.07.2021 11:43
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