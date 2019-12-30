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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İyi Parti Lideri Akşener'i “Libya tezkeresi“ hakkında bilgilendirdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İyi Parti Lideri Akşener'i “Libya tezkeresi“ hakkında bilgilendirdi

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:50
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İyi Parti Lideri Akşener'i “Libya tezkeresi“ hakkında bilgilendirdi

İYİ PARTİDEN AYRILIRKEN AÇIKLAMA YAPAN ÇAVUŞOĞLU: "(LİBYA TEZKERESİ) GÜN İÇİNDE SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZIN DA İMZASIYLA TEZKERENİN MECLİS'E GİDECEĞİNİ DE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDAN ÖĞRENDİK"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek TBMM Genel Kuruluna sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.

Beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede, Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, İYİ Partiden ayrılırken yaptığı açıklamada, Akşener ve çalışma arkadaşlarını Libya'daki son duruma ve tezkereye ilişkin bilgilendirdiklerini belirterek "Malumunuz Meclis'e gönderilen, gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk, Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir, diğer taraftan Libya'da kalıcı bir barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen bir ülke olarak bu konudaki çabalarımız hakkında da Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına bilgi verdik." diye konuştu. 

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Tezkerenin Meclis'e gönderilme sürecine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis'e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik ve bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da imzasıyla tezkerenin Meclis'e gideceğini de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Partideki temaslarının nezaket içinde samimi bir ortamda geçtiğini belirterek "Olması gerektiği gibi samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'e de bunun için çok teşekkür ederim." dedi.

Siyasi partileri ve Meclis'i kritik konularda bilgilendirmenin kendilerinin görevi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen Meclisimize de bir bilgilendirmede bulunacaktık fakat şu anda tezkerenin görüşülmesi öne alındığı için ve olağanüstü şekilde Meclis toplandığı için Meclis iç tüzüğünde de böyle bir bilgilendirme olmuyor. Eğer 8'inde olsaydı, açılışta, yine Meclis'e gidip Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Meclis'in de talebi üzerine bir bilgilendirmede bulunacaktık." 

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi partileri bilgilendirdiğini hatırlatarak "Sonuçta takdir ve karar siyasi partilerindir. Her siyasi partinin farklı görüşü olabilir. İYİ Partinin bir karar vermediğini ve bundan sonra da kendi aralarında istişare edeceklerini Sayın Genel Başkan Akşener bizzat söyledi." diye konuştu.

Bunun bir milli mesele olduğunu ve ulusal güvenliği ilgilendiren konularda siyaset üstü bir şekilde tüm partilerle hareket etmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Takdir tabii ki siyasi partilerimizin ve yöneticilerinin." dedi.

Son Güncelleme: 30.12.2019 17:49
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