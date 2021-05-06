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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de temaslarda bulunuyor

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek.

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de temaslarda bulunuyor
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunuyor.
Bakan Çavuşoğlu dün akşam Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşme sonrasında Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık. Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turzim önlemleri hakkında bilgi verdik" ifadelerine yer verdi. 
Bakan Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında eski Başbakan Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de görüştüğünü duyurdu. 
Çavuşoğlu, "Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile biraraya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık" dedi. Çavuşoğlu, Alman siyasetçiler Schröder ve Gabriel ile görüşmesine ait fotoğrafları da paylaştı.


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HEİKO MAAS İLE GÖRÜŞME
Bakan Çavuşoğlu, bugün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelecek. Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşme gündeminde ikili ve uluslararası konuların bulunduğu bildirilirken Türk Dışişleri de çalışma ziyaretinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.
Maas'ın geçen ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki taraf Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması ve AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem yaratılması konusunda mutabık kalmış, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması iradesi beyan edilmişti.
Çavuşoğlu'nun temasları öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yapmıştı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 14:16
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