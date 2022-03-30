Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın anketinde tercihler AB üyeliğinden yana

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldı.
Kaymakcı "Dünya Salonu"nda gerçekleştirilen "Türkiye - AB İlişkileri, Gençler İçin Fırsatlar" oturumunda Türkiye'nin AB'ye katılımına ilişkin 10 sorudan oluşan çevrim içi anket düzenledi.
Ankete katılanların çoğunluğu, tercihlerini Türkiye’nin AB’ye üye olması yönünde kullandı.
Kaymakcı, anket sonrasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB üyeliğinin ne anlama geldiğinin doğru şekilde anlatılması durumunda üyelik sürecine olan desteğin arttığını söyledi.