Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen arttı: Atina önlem paketi açıkladı

Yunanistan, ülkeye bir gecede son üç yılın rekoru olan 547 göçmenin gelmesinin ardından Türkiye Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Yapılan acil durum toplantısının ardından önlem paketi açıklandı.

Dışişleri ve Savunma Konseyi'nde alınan kararlara göre, iltica talepleri reddedilen göçmenler aylar süren temyiz süreci beklenmeden sınırdışı edilebilecek.

Ayrıca Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ve NATO ile işbirliği artırılacak, adalardaki göçmenler ana karaya taşınacak, sığınma talepleri reddedildiği halde ülkede kalmaya devam eden göçmenlerin belirlenmesi için polis devriyeleri sıkılaştırılacak.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Mart 2016’da yapılan bir anlaşma ile Yunanistan'a geçen göçmen sayısında ciddi azalmalar yaşandı. Ancak Balkanlardaki diğer ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle on binlerce göçmen Yunanistan sınırlarından çıkamadı.

Yunanistan'a giden göçmen sayısı üç yılın zirvesinde

Çoğunluğunu Afgan ailelerin oluşturduğu göçmen grupların sayısı bu Ağustos'ta 6 bini geçerek aylık olarak son üç yılın en üst seviyesine çıktı.29 Ağustos gecesi Midilli Adası'na 13 botla ulaşan 547 göçmen, mutabakattan bu yana "bir günde Yunanistan'a en yüksek mülteci geçişi" olarak kayıtlara geçti.

Kamplardaki durum "utanç verici"

Yunanistan'ın Ege adalarında yaklaşık 25 bin kişi kamp koşullarında konaklıyor..Sivil toplum kuruluşları, Yunan adalarında kapasitesinin en az iki katında göçmen barındıran kampları 'utanç verici' şeklinde tanımlıyor.

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında ise 3 bin kişilik kapasitenin yaklaşık 4 katı kadar göçmen bulunuyor.Yunanistan 2015 yılında Orta Doğu ve Afrika'daki savaşlardan ve yoksulluktan kaçan yaklaşık bir milyon göçmen için Kuzey Avrupa'ya açılan ana kapı oldu.

Türk Büyükelçi Yunan Dışişleri'ne çağrıldı

Yunanistan son dönemde ülkeye gelen göçmen artışıyla ilgili kaygılarını Türkiye'ye iletti. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i bakanlığa çağırarak Türkiye-AB göçmen mutabakatını hatırlattı. Dendias son dönemdeki göçmen artışından dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Görüşmede Yunanistan ile işbirliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği Atina tarafından iletildi.