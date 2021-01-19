Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY:

19 Ocak 2021 Salı 19:45
Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki
banner337
banner351

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY: "BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞINA UYGULADIĞI ASİMİLASYON VE BASKI POLİTİKASI SONUCUNDA AİHM TARAFINDAN HAKKINDA 3 KEZ İHLAL KARARI VERİLEN BİR ÜLKENİN (YUNANİSTAN) DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN AZINLIKLAR KONUSUNDA ÜLKEMİZİ ELEŞTİRMESİ TRAJİKOMİKTİR"

"YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI BÖYLE VAHİM AÇIKLAMALAR YAPMADAN ÖNCE AYNAYA BAKMALI, ÖNCE KENDİ EVİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRMELİDİR"

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın azınlıklar konusunda Türkiye'yi eleştirmesinin trajikomik olduğunu bildirdi. 

Sözcü Aksoy, Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda AİHM tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir." değerlendirmesinde bulundu. 

banner341
Türkiye'de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın, Rum Ortodoks vatandaşlarla eş güdüm içerisinde hayata geçirildiğini hatırlatan Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidişin olduğunu vurguladı. 

Aksoy, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal ettiğinin altını çizerek azınlığın Türk kimliğinin inkârı konusunda AİHM'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamakta olduğuna işaret etti.

"DENDİAS ÖNCE KENDİ EVİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRMELİ"

Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamaların Yunanistan'da artık sadece "Türk" ifadesine değil "azınlık”" ifadesine dahi tahammül edilemediğini gösterdiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece 4 öğrenci için okulları açarken Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir. Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı (Dendias) böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir."

Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkârı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk azınlığının sorunlarını soydaşlar ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturması gerektiğinin altını çizdi.

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 21:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka
Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
Mersin'de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı
Türkiye’de 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
Türkiye’de 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor
Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir
Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir
İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 862 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti
ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı
ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı
Türkiye’de vaka sayısı 7 binin altında düştü, 165 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de vaka sayısı 7 binin altında düştü, 165 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de vaka sayısı 8 binin altına düştü!
Türkiye’de vaka sayısı 8 binin altına düştü!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim