Türkiye'den Washington Post'a tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına tepki göstererek, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri, bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan ve onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından Bayık'ın, Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yaptığı bildirildi.

Bu yayınla, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan "terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesinin ağır biçimde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir. PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ile diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım, terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir."