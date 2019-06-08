banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ’DEN TOZ UYARISI
Girne’de soyulan kuyumcu açıklama yaptı
GİRNE’DE SOYULAN KUYUMCU AÇIKLAMA YAPTI
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kazasız gün geçmiyor
KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR
banner307

Türkiye'den Rum yönetimine doğal gaz gelir anlaşması tepkisi...

Türkiye'den Rum yönetimine doğal gaz gelir anlaşması tepkisi...

08 Haziran 2019 Cumartesi 06:32
Türkiye'den Rum yönetimine doğal gaz gelir anlaşması tepkisi...

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz'de  bazı uluslararası şirketlerle yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Söz konusu anlaşma, adanın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından gasp edilmeye devam edildiğini gösteren somut bir örnektir." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü Aksoy, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de bazı uluslararası petrol şirketleri ile ahiren yaptığı doğal gaz gelir paylaşımı anlaşması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
GKRY ile uluslararası şirketler arasında yapılan söz konusu anlaşmaya karşın KKTC makamlarının yaptığı açıklamaları paylaştıklarını ve desteklediklerini belirten Aksoy, "Söz konusu anlaşma, Ada'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerinin haklarının GKRY tarafından gasp edilmeye devam edildiğini gösteren somut bir örnektir. Zira, anlaşmada Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmadığı ve Kıbrıs Türklerine gelir paylaşımında pay verilmediği anlaşılmaktadır. Bu, hem bizim hem de KKTC için kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARINI KİMSEYE YEDİRMEYECEKTİR"
GKRY ve GKRY ile iş yapan uluslararası şirketlerin, Kıbrıs Türkleri'nin adanın ortak sahibi olduğunu, Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu görmezden gelerek hareket edemeyeceğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

banner317
"Bu nedenle Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi haklarının yanısıra, Kıbrıs Türklerinin de haklarını korumak için takındığı ilkeli ve kararlı duruşunu aynen devam ettirecek ve bunun için gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün ifade ettiği üzere, Türkiye Kıbrıs Türklerinin haklarını kimseye yedirmeyecektir." 
Sözcü Aksoy, bu çerçevede Türkiye'nin, Rum tarafının tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmediği veya adanın eşit ortağı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına ve gelir paylaşımına dahil etmediği sürece, Kıbrıs Türklerinin kıta sahanlığı haklarını korumaya devam edeceğini kaydetti.
Aksoy, bu bağlamda Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin de KKTC'nin Türkiye Petrollerine 2011'de verdiği ruhsat sahalarında sondaj çalışmalarına da yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Bu vesileyle, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyen, Kıbrıs adasının ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan, iş birliği tekliflerini reddeden ve tüm uyarılarımıza rağmen tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçmeyen tarafın GKRY olduğunu bir kez daha uluslararası topluma hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son Güncelleme: 08.06.2019 09:38
Anahtar Kelimeler:
Rum Doğal Gaz Gelir Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Güvensiz gıda her yıl 420 bin kişinin ölüm nedeni
Güvensiz gıda her yıl 420 bin kişinin ölüm nedeni
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması
“Basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumak mümkün“
“Basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumak mümkün“
Escort sitesinde tanıştı! Gerçeği öğrenince parke taşıyla dövdü
Escort sitesinde tanıştı! Gerçeği öğrenince parke taşıyla dövdü
Aç kalınca şehire indiler!
Aç kalınca şehire indiler!
Boğaziçi Üniversitesinde İnsansı Robot Geliştirme Çalışmaları
Boğaziçi Üniversitesinde İnsansı Robot Geliştirme Çalışmaları
Türkiye’de Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Türkiye’de Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
THY'den yılın rekoru
THY'den yılın rekoru
Kronik hastalığı olanlar bayramda “ölçülü“ yemeli
Kronik hastalığı olanlar bayramda “ölçülü“ yemeli

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim