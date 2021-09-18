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Türkiye'den MED9 bildirisinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nin sonunda yayımlanan ortak bildirinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin “taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk” olduğunu bildirdi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 13:00
Türkiye'den MED9 bildirisinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerine tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,  MED9 Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Sözcü Bilgiç, AB'nin 9 üyesinin (Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) dün Atina’da yaptıkları zirve sonucunda yayımlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümlerinin önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirtti.

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Bilgiç, "Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 18.09.2021 13:29
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