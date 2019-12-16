banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110515
ALTIN
277.230
DOLAR
5.8413
STERLİN
7.8104
EURO
6.5070
Avda kaybolan Tekman hala aranıyor
TEKMAN HALA ARANIYOR
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
YİNE KAZA!
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Türkiye'den ilk İHA Geçitkale Havalimanı'na doğru yola çıktı

İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

Türkiye'den ilk İHA Geçitkale Havalimanı'na doğru yola çıktı

İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 07:25
Türkiye'den ilk İHA Geçitkale Havalimanı'na doğru yola çıktı

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Geçitkale Havaalanı'na gelmek üzere havalandı.

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

banner317
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.

İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Son Güncelleme: 16.12.2019 11:38
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Havalimanı IhaBayraktar Tb2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “AB'nin kendi içinde sorun var"
Çavuşoğlu: “AB'nin kendi içinde sorun var"
Binlerce doları çöpe attı!
Binlerce doları çöpe attı!
70 bin doları yanlışlıkla çöpe atıldı!
70 bin doları yanlışlıkla çöpe atıldı!
Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin teklif TBMM'de
Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin teklif TBMM'de
Tika'nın Yurt Dışındaki 62'nci Ofisi Pazartesi Lefkoşa’da Açılıyor...
Tika'nın Yurt Dışındaki 62'nci Ofisi Pazartesi Lefkoşa’da Açılıyor...
Dışişleri sözcüsü Aksoy'dan AB'ye “Libya Mutabakatı“ tepkisi
Dışişleri sözcüsü Aksoy'dan AB'ye “Libya Mutabakatı“ tepkisi
TBMM'den ABD senatosunun “Ermeni Kararı“na kınama...
TBMM'den ABD senatosunun “Ermeni Kararı“na kınama...
Bayburt'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
Bayburt'ta Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
Fuat Oktay: “ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz“
Fuat Oktay: “ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz“
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim