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Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı

19 Eylül 2019 Perşembe 19:49
Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY: "GKRY'NİN, KIBRIS TÜRKLERİ'NİN HAKLARINI GASBETMEYİ HEDEFLEYEN TEK TARAFLI EYLEMLERİNİN, DOĞU AKDENİZ'DEKİ BARIŞ VE İSTİKRARA KATKIDA BULUNMADIĞI KONUSUNDAKİ GÜÇLÜ UYARILARIMIZI YAPMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

BÖLGEYE İLGİ DUYAN ŞİRKETLERİ, GKRY'NİN HÜKÜMSÜZ RUHSATLARINA DAYANARAK TÜRK KITA SAHANLIĞINDA HERHANGİ BİR HİDROKARBON ARAMA ÇALIŞMASI YAPILAMAYACAĞI KONUSUNDA TEKRAR UYARIYORUZ"

“ÜLKEMİZ, HİÇBİR YABANCI ÜLKE, ŞİRKET VEYA GEMİNİN DENİZ YETKİ ALANLARIMIZDA İZİNSİZ OLARAK HİDROKARBON ARAMA/ÇIKARMA FAALİYETLERİNDE BULUNMASINA, BUNDAN SONRA DA HİÇBİR ŞEKİLDE FIRSAT VERMEYECEK, HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlerle anlaşma imzalamasına ilişkin, "GKRY'nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

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Sözcü Aksoy, GKRY'nin 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladığına dair haberler hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

GKRY'nin, Kıbrıs Adası'nın tamamı üzerinde meşru hakları bulunan Kıbrıs Türklerini yok sayarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde münhasır ekonomik bölge parseli için Fransız Total ve İtalyan ENI ile anlaşma imzaladığına dair basında çıkan haberlere işaret eden Aksoy, "Tüm uyarılarımıza rağmen GKRY'nin bu konudaki kararlılığımızı idrak edemediğini göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, "7 numaralı sözde ruhsat sahasının bir bölümü, daha önceden de defalarca dikkate getirdiğimiz ve uluslararası kamuoyuyla paylaştığımız üzere, ülkemizin bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı içinde kalmaktadır." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama/çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına, bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecek, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. GKRY'nin, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi hedefleyen tek taraflı eylemlerinin, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrara katkıda bulunmadığı konusundaki güçlü uyarılarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Ada'nın hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımına yönelik Kıbrıs Türk tarafınca yapılan öneri halen masadadır. Atılan bu imza, GKRY'nin, Kıbrıs Türk tarafının Ada'daki ve etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan sorumsuz tutumunu sürdürmekte maalesef ısrarlı olduğunun kanıtıdır. Bölgeye ilgi duyan şirketleri, GKRY'nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz."

Son Güncelleme: 19.09.2019 22:57
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