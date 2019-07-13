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Türkiye'den Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yeni hidrokarbon önerisine destek

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yeni hidrokarbon önerisine destek

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:38
Türkiye'den Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yeni hidrokarbon önerisine destek

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Rum tarafına sunduğu yeni iş birliği önerisini memnuniyetle karşılarken, söz konusu öneriye tam destek verdi. 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına bugün sunduğu öğrenilmiştir. Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Öneride, Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıslı Rumların, Ada'nın eşit ortakları olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dahil iş birliği yapmalarını ve bu kaynaklardan eş zamanlı olarak birlikte yararlanmalarının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir iş birliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselenin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır. Bu nedenle BM ve Avrupa Birliği (AB) dahil ilgili tüm taraflara ve özellikle garantör ülkelere, bu önemli fırsatı değerlendirmeleri, söz konusu iş birliği önerisine destek vermeleri ve Ada'daki iki tarafı hidrokarbon kaynakları konusunda iş birliğine teşvik etmeleri çağrısında bulunuyoruz.”
Açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığının tam olduğu vurgulanarak, "Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar, bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz." ifadesine yer verildi. 

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AKINCI'DAN ORTAK KOMİTE ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde bugün yeni bir öneri sunmuştu. 
Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor.
Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca AB'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyor. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

 

Son Güncelleme: 13.07.2019 14:56
Anahtar Kelimeler:
Akıncının Yeni Hidrokarbon önerisi
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