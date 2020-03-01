banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla, Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla, Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

01 Mart 2020 Pazar 08:44
Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti
banner337

İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açmıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçmişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı

banner317
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'den ayrılan düzensiz göçmenlerin sayısını paylaştı. Soylu'nun açıklamasına göre, Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113'ü buldu.

Yunanistan'dan düzensiz göçmen sorunuyla ilgili toplantı çağrısı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiyeden Ayrılan Göçmenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı
Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı
Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği
Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek
Altun: Erdoğan ve Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek
Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor
Türkiye’deki düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor
Esed rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu
Esed rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu
İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu
İdlib'de hava saldırısında 29 Mehmetçik şehit oldu
İdlib'deki hava saldırısında 22 şehit
İdlib'deki hava saldırısında 22 şehit
İdlib'de 9 Türk askeri şehit oldu, ağır yaralılar var
İdlib'de 9 Türk askeri şehit oldu, ağır yaralılar var
Yalova Belediye Başkanı Ve Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı
Yalova Belediye Başkanı Ve Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim