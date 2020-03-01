Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti

İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açmıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçmişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'den ayrılan düzensiz göçmenlerin sayısını paylaştı. Soylu'nun açıklamasına göre, Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113'ü buldu.

Yunanistan'dan düzensiz göçmen sorunuyla ilgili toplantı çağrısı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.