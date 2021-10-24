Türkiye'den Afganistan'a 142 tonluk gıda yardımı

Türk Kızılay, dünyanın farklı noktalarına yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kez adres Afganistan oldu.

5 tırlık gıda yardımı, Pakistan üzerinden Afganistan'a doğru yola çıktı.

142 ton insani yardım, Pakistan-Afganistan sınırındaki Torkham Sınır Kapısı'ndan geçti.

Yardımlar, Afganistan’ın başkenti Kabil ile Daykundi, Lahman ve Nuristan vilayetlerinde dağıtılacak.

Gıda desteğinden 30 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor.

Türk Kızılay, 2 Ekim'de de Afganistan'a 33 ton gıda yardımında bulunmuştu.