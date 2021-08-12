Türkiye'deki orman yangınlarında son durum

Burdur'un Bucak ilçesine gelen Pakdemirli, helikopterle orman yangının etkili olduğu alanları inceledi.



Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan Pakdemirli, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.



"Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:







Pakdemirli, tahliye edilen vatandaşların genelde ya yurtlara yerleştiğini ya da akrabalarının yanına gittiğini belirterek, vatandaşların tahliyesinin dışında ayrıca hayvan tahliyesi de yapıldığını söyledi.



Yangına 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edildiğini anlatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla Batı ve Güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Helikopterden de gerekli incelemeleri yaptık. En yakın zamanda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yangının etki alanı 300 hektar civarında gözüküyor. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık, adli merciler araştırmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.