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Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de mülteci olarak kalan ve evlerine geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu duyurdu.

Ülkesine geri dönenlerle ilgili de konuşan İçişleri Bakanı ayrıca, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi." dedi.

Açıklamada, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan kaçak göçmen sayısının 6 bin 523 olduğu aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiyede Suriyeli
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