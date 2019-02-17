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Türkiye'de yakalanan ünlü mafya lideri, Bulgaristan'a iade edildi

Türkiye'de yakalanan ünlü mafya lideri, Bulgaristan'a iade edildi

17 Şubat 2019 Pazar 09:59
Türkiye'de yakalanan ünlü mafya lideri, Bulgaristan'a iade edildi

Bulgaristan'da kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Bulgar mafya lideri Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi.

Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ardından tutuklanan Dimitar Zhelyazkov, Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, "Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov, İnterpol-Europol birimlerimizce Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi" denildi.

MAFYA LİDERİ BAKIRKÖY'DE YAKALANMIŞTI

Yapılan açıklama şu şekilde: Silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranmakta olan Dimitar Zhelyazkov 4 Ağustos 2018'de İstanbul Bakırköy'de bulunan bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişi ile birlikte yakalanmış ve adli makamlarımız tarafından iadesi amacıyla tutuklanmıştı.

"ZHELYAZKOV, BULGARİSTAN'DAN GELEN GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ"

İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreci ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan mezkûr şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanında İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelinde yürüttüğümüz suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis işbirliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 17.02.2019 11:03
Anahtar Kelimeler:
Ddimitar Zhelyazkov
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