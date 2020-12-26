Türkiye'de vaka sayısı azalıyor!

Türkiye’de son 24 saatte 178 bin 872 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu, 23 bin 231 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 994 bin 34’e yükseldi.

BAKAN KOCA: HASTA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.