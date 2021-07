Türkiye'de son 8 günde 43 kişi suda boğuldu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17-24 Temmuz arasında ülke genelinde 22 şehirdeki deniz, göl, gölet, baraj ve ırmaklardaki boğulma vakalarında can kayıpları yaşandı.

İstanbul ve Amasya'da 5'er, Kocaeli ve Şanlıurfa'da 4'er, Bursa ve Samsun'da 3'er kişinin boğularak can verdiği vakalarda, 16 çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, 17 Temmuz'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren Delil Fırat Atalay (9) hayatını kaybetti.

Batman'da 17 yaşındaki genç, 17 Temmuz'da serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda can verdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 17 Temmuz'da dedesiyle hayvan otlatmaya gittiği Bozören Mahallesi'nde sulama kanalına düşerek kaybolan Ömer Ali Dişli'nin (4) cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Çankırı'da balık tutmak için 18 Temmuz'da Şabanözü ilçesindeki Karakaya Göleti'ne giren Fevzi Özbek (27) boğuldu.

Şanlıurfa'nın Merkez Eyyübiye ilçesi kırsal Karaali Mahallesi yakınlarında, 18 Temmuz'da ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Zeyit Yüksel (17) yaşamını yitirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde, 18 Temmuz'da yüzmek için girdiği nehirde kaybolan Mehmet Keleş'in (17) cansız bedenine ulaşıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 18 Temmuz'da girdikleri Derinöz Baraj Gölü'nde kaybolan aynı aileden Elif, Sultan (50), Emrullah (19), Havvanur (9) ve Levent (3) Cenikli öldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 Temmuz'da Şehit Polis Tuncay Karataş Cami mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren İlayda Koç (20) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Fatih'te, 19 Temmuz'da arkadaşlarıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal'ın (25) cesedi, itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Samatya açıklarında bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 20 Temmuz'da serinlemek için Göllüce Mahallesi yakınlarında İznik Gölü'ne giren Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan Ömer Tütüncü'nün (20) cesedi dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 20 Temmuz'da serinlemek için Çayırlı Deresi'ne giren Halil Sevil'in (43) cansız bedenine ulaşıldı.



KURBAN BAYRAMI'NIN 2. GÜNÜNDE 9 KİŞİ BOĞULDU

Samsun'un Atakum ilçesinde, 21 Temmuz'da arkadaşları ile gittiği Karakavuk Mahallesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait gölete dengesini kaybederek düşen Irak uyruklu M.W.M. (23) hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için Kumcağız Plajı'nda denize giren O.Y. (21) boğuldu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Babalı Mahallesi Dikili mevkisinde rüzgarlı havada denize giren Kardelen G. (16) ile kardeşi Atakan G. (13) yaşamını yitirdi.

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Hüseyin Baykara'nın (15) cansız bedenine ulaşıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne serinlemek için giren Mehmet Kolukısa (19) boğularak can verdi.



Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için Yenidoğan Göleti'ne giren Ecir Mehmet Zahit Düzyol'un (25) cansız bedenine dalgıçlar ulaştı.Adana'nın Karataş ilçesinde, Harbiş Plajı'nda denize giren 5 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 5 kişiden M.B. (41) kaldırıldığı Karataş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Edirne'nin Enez ilçesinde, Altınkum mevkisinde kardeşi Ömer Erez (23) ile denize giren ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Murat Erez (18) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Bartın'da, 22 Temmuz'da babası ve eniştesiyle Amasra ilçesindeki Bozköy plajında serinlemek için denize giren Talha Çankaya (13) boğuldu.Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 22 Temmuz'da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren Hakan Koç'un (16) cansız bedeni sudan çıkarıldı.İstanbul Şile'de, 22 Temmuz'da, sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Kızılcaköy plajlarında denize giren yabancı uyruklu M.E.Ö. ve R.A. ile Ö.H.C, A.A, B.M, kayboldu. Yabancı uyruklu R.A. yapılan arama çalışmaları sonunda ekipler tarafından kurtarılırken 4 kişi hayatını kaybetti.Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 23 Temmuz'da Bağırganlı plajında denizde kaybolan Özcan Demir'in (23) cesedine ulaşıldı.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Temmuz'da yüzmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren gençlerden hastaneye kaldırılan Emre Öz (17) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda, 23 Temmuz'da denize giren Dursun Gökçen (62) can verdi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 23 Temmuz'da Boğazköy'de arkadaşlarıyla balık tutmak ve yüzmek için dereye giden Diyar Uçar (23) akıntıya kapılarak öldü.Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Kazak turist Kaldybek Mukatayev (70) 23 Temmuz'da denizde boğuldu.Adıyaman'da, 23 Temmuz'da serinlemek için merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında Atatürk Baraj Gölü'ne giren Mustafa Kalkan'ın (18) cesedine ulaşıldı.Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 23 Temmuz'da Gebeş Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Ersan Demirci'nin (22) cesedi çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 23 Temmuz'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23), hayatını kaybetti.Samsun'un Bafra ilçesinde, 24 Temmuz'da denizde kaybolan Emre Kılıç'ın (30) cesedi, ekiplerce yürütülen çalışma sonucu bulundu.Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 24 Temmuz'da gölete giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile 3 çocuğunu kurtaran akrabaları Sedat Deveci (42) yaşamını yitirdi.Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 24 Temmuz'da Demirtaş Barajı'nda yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmaya çalışan Abdullah Hamza'nın (35) cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.