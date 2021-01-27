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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 134 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:15
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 134 can kaybı
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Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 681 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

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Test sayısı 28 milyon 828 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 442 bin 350, vefat sayısı 25 bin 344, ağır hasta sayısı 1791 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"KAPALI ORTAMLARDA KALABALIKTAN UZAK DURMALI, MASKE VE MESAFE KURALLARINA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 27.01.2021 22:31
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