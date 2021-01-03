banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2021’e hoş geldik
2021’e hoş geldik
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Acil Durum Hastanesi fiyaskosu!
Başı eğik olanın celladı çok olur!
Başı eğik olanın celladı çok...
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
banner376

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

03 Ocak 2021 Pazar 21:06
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
banner337
banner351

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 9 BİN 877 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

banner341
Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi." dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuş sürüsüne çarpan THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Kuş sürüsüne çarpan THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Türkiye'de vaka sayısı düşüyor
Türkiye'de vaka sayısı düşüyor
Türkiye'de 12 bin 203 yeni vaka
Türkiye'de 12 bin 203 yeni vaka
NATO'dan Türkiye'ye önemli görev
NATO'dan Türkiye'ye önemli görev
Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 692 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 692 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
Çin'den sipariş edilen Covid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
Türkiye’de son 24 saatte 2783 yeni hasta tespit edildi
Türkiye’de son 24 saatte 2783 yeni hasta tespit edildi
Erdoğan: "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız"
Erdoğan: "Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız"
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Fuat Oktay’dan Muratağa katliamı paylaşımı
Fuat Oktay’dan Muratağa katliamı paylaşımı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim