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Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 19:45
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 660 oldu.

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Son 24 saatte 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1200 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 21:13
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