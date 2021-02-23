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Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

23 Şubat 2021 Salı 20:45
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 633 oldu.

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Son 24 saatte 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, vefat sayısı 28 bin 213, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 22:13
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