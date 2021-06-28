banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
Yapmayın bunu artık!
Yapmayın bunu artık!
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Asgari ücretli de tatil yapsın…
Asgari ücretli de tatil yapsın…
banner376
Flaş Haber
17'si yerel 26 vaka
Kapat

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 21:00
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
banner337

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

banner341
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

banner360
Son Güncelleme: 28.06.2021 21:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat 5A Uydusu hizmete alındı
Türksat 5A Uydusu hizmete alındı
“Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim"
“Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim"
Türkiye'de 4 bin 883 yeni vaka
Türkiye'de 4 bin 883 yeni vaka
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi
Atatürk Kitaplığı'ndaki tarihi gazete nüshaları kesildi
Covid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor
Covid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor
Marmaris'teki orman yangınından acı haber
Marmaris'teki orman yangınından acı haber
Türkiye'de 5 bin 266 yeni vaka
Türkiye'de 5 bin 266 yeni vaka
TYT, ilk oturumu tamamlandı
TYT, ilk oturumu tamamlandı
Hande Erçel iyi niyet elçisi oldu
Hande Erçel iyi niyet elçisi oldu
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı!
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim