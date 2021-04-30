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Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

30 Nisan 2021 Cuma 21:30
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 31 BİN 891 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 394 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 30.04.2021 21:45
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