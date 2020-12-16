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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:11
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 29 BİN 718 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 240 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SÜREDE 205 BİN 397 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 960 OLDU, 29 BİN 922 KİŞİNİN KOVİD-19 TEDAVİSİNİN/KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞENLERİN SAYISI 1 MİLYON 691 BİN 113'E YÜKSELDİ

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Güncel verilere göre, son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 893 olarak kayda geçti, 240 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKovid19
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