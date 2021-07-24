Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 562 bin 363 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." ifadesini kullandı.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 5 BİN 143 KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 237 bin 635 testte 5 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece üst üste ikinci günde günlük vaka sayısı 5 binin üstünde kaydedildi.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 307 bin 535'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 58 bin 752'ye çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 127 bin 937'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1239 artışla 4 milyon 120 bin 846'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 64 milyon 122 bin 110 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 29 milyon 198 bin 814 oldu. Ülkede tüm aşıları tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 54,06 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), salgının gidişatına dair haftalık raporunu açıkladı.

ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, raporu açıklarken, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısındaki (Rt endeksi) yükselişe dikkati çekerek, "Rt'nin 1,55 civarında bir değerde olduğu tahmin ediliyor. Ortalama enfeksiyon yaşının 25'e, yoğun bakıma alınma yaşının ise 55'e düşmekte olduğu görülüyor." dedi.

Brusaferro, ülkede hemen hemen tüm bölgelerde virüsün özellikle Delta varyantı yayılımının arttığını söyledi.

Silvio Brusaferro, "Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İtalya'da da vakalar artıyor. Avrupa haritasına baktığınızda birçok ülkenin yeşil renkten, sarı ve yoğun kırmızıya döndüğünü görüyorsunuz. Bu hafta içinde İtalya'da da bazı bölgelerin, Danimarka'nın, Fransa'nın büyük kısmının sarı renge döndüğünü görüyoruz. Ayrıca İrlanda kırmızı, İberya yarımadası kırmızı, Yunanistan sarı ama Girit adası kırmızı." diye konuştu.

Brusaferro, yeni vakaların özellikle genç nüfusta; 10-19 ile 20-29 yaş gruplarında görüldüğünü söyledi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYILARININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

İngiltere'de dört aşamalı plan dahilinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının sonuncusunun 19 Temmuz'da kaldırılmasının ardından gelecek haftalarda vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor.



Uzmanlar, Delta varyantının, Kovid-19 vakalarının yüzde 99'unu oluşturduğu İngiltere'de, son 3 günde vaka sayılarındaki düşüşün, zirveye ulaşıldığı ve trendin aşağı doğru devam edeceği anlamına gelmediği uyarısında bulundu.Öte yandan, kısıtlamaların kaldırılmasıyla Delta varyantının "üçüncü dalga"yı körükleyeceğinden endişe ediliyor. Uzmanlar, son 3 günde vaka sayılarında düşüş görülmesine rağmen, 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının etkilerinin henüz tam olarak istatistiklere yansımadığına işaret etti. Ayrıca uzmanlar, gevşemenin ardından vakaların zirve yapıp yapmadığına kesin olarak karar vermenin birkaç hafta süreceği yorumunu yaptı.Açıklanan son verilere göre, hastaneye yatış sayılarında önceki haftalara göre artış görüldü.East Anglia Üniversitesi'de tıp profesörü olan Paul Hunter, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "19 Temmuz'daki gevşemenin herhangi bir etkisini görmek için henüz çok erken ve vakalardaki düşüşün bir kısmı, çocukların artık düzenli olarak test edilmemesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.Edinburgh Üniversitesinde epidemiyoloji ve veri bilimi profesörü Rowland Kao da şunları kaydetti:"(Vaka sayılarında) Herhangi bir düşüş her zaman memnuniyetle karşılanır ancak bunun devam edip etmediğini söylemek için henüz çok erken. Şiddetli Kovid-19 enfeksiyonuna karşı oldukça savunmasız birçok insan olduğunu ve enfeksiyon sayılarının hala yüksek olduğunu hatırlamakta fayda var."Ülkede, Kovid-19 olan her 10 kişinin ortalama 12 ila 14 kişiye hastalığı bulaştırmaya devam ettiği kaydedildi.İngiltere'de son 24 saatte 36 bin 389 Kovid-19 vakası tespit edildi, 64 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.İngiltere ve Galler'de Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Kovid-19 uygulamasını kullanan 600 binden fazla kişiye kendilerini tecrit etmesi gerektiğine dair uyarı mesajı gönderilmişti.Çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin, tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi.Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını ancak salgının henüz bitmediğini söyleyerek halkı temkinli olmaya çağırmıştı.FRANSA'DA SON 24 SAATTE 21 BİN 493 KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİFransa'da son 24 saatte 21 bin 493 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 493 artışla 5 milyon 955 bin 3'e yükseldi. Son 24 saatte 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 616'ya çıktı. Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor.Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 474 bin 866'ya ulaştı, 32 milyon 790 bin 372 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 68 milyon 800 binden fazla doz aşı yapıldı.TOKYO OLİMPİYATLARI'NA AKREDİTE KİŞİLERDEN KOVİD-19'A YAKALANANLARIN SAYISI 123'E ÇIKTIJaponya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 123'e yükseldi.Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.