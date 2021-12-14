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Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

14 Aralık 2021 Salı 20:30
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 82,17, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 91,14 OLDU

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "KIŞ ŞARTLARINDA HASTALIĞIN BULAŞMASI KOLAYLAŞACAK, HAVALANDIRMASI SINIRLI, KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN MÜMKÜN ÖLÇÜDE UZAK DURULMALIDIR"

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 42 oldu.

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18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN MÜMKÜN ÖLÇÜDE UZAK DURULMALIDIR"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 15.12.2021 01:41
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