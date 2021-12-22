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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 95 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi

22 Aralık 2021 Çarşamba 20:30
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 95 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 82,62, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 91,40 OLDU

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "SALGININ SEYRİNİ AŞI DEĞİŞTİRDİ. ARTIK KENDİ AŞIMIZ, KENDİ GÜCÜMÜZ VAR. TURKOVAC MİLLETİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 816 oldu.

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18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 126 milyon 565 bin 703 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"BİRLİKTE SALGINI GÜNDEM OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 21:11
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