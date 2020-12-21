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Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:07
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 19 BİN 103 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SON 24 SAATTE 196 BİN 110 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 192 OLDU, 34 BİN 419 KİŞİNİN KOVİD-19 TEDAVİSİNİN/KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞENLERİN SAYISI 1 MİLYON 835 BİN 705'E YÜKSELDİ 
TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:  "BUGÜN TESPİT EDİLEN 3 BİN 412 YENİ HASTAMIZ VAR. AKTİF VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR. YATAK DOLULUK ORANI, YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI VE SOLUNUM CİHAZI DOLULUK ORANLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR. KURALLARA BİRLİKTE UYMANIN NETİCESİNİ ALMAYA BAŞLADIK"
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 412 olarak kayda geçti. Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 254 kişi yaşamını yitirdi. 

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Son 24 saatte 34 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.
Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, vefat sayısı 18 bin 351, ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURARAK SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 3 bin 412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık." 

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