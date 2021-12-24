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Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi.

24 Aralık 2021 Cuma 21:30
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 20 bin 351 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,47 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 127 milyon 994 bin 715 doza yükseldi.

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BAKAN KOCA'DAN "HATIRLATMA DOZU" UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz."

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Son Güncelleme: 24.12.2021 22:38
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