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Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

06 Ekim 2020 Salı 02:08
Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1320 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 286 bin 370'e çıktı.

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Toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, hasta sayısı 326 bin 46, vefat sayısı 8 bin 498, ağır hasta sayısı 1412, aktif hasta sayısı 31 bin 178 oldu.

Öte yandan tabloda yer alan haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 oldu.

"BİRLİKTE TEDBİRLERE UYARAK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 02:32
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