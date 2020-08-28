banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 21:24
Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
banner337
banner351

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 814 test yapıldı, 1517 kişide Kovid-19 tespit edildi.

banner341
Son 24 saatte 36 hasta vefat etti, 1017 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı.
Test sayısı 6 milyon 835 bin 674, vaka sayısı 265 bin 515, vefat sayısı 6 bin 245 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 17 bin 461, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

banner360
Son Güncelleme: 28.08.2020 21:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Dışişleri Bakanlığından Ab'ye Doğu Akdeniz Tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığından Ab'ye Doğu Akdeniz Tepkisi
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ab Türkıye Delegasyonu Başkanı Berger'ı Kabul Ettı
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ab Türkıye Delegasyonu Başkanı Berger'ı Kabul Ettı
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Fatih Sultan Mehmet'in Portresi İstanbul’da İlk Kez Gösterildi
Yök Üniversite Kayıt Tarihlerini Uzattı
Yök Üniversite Kayıt Tarihlerini Uzattı
Türkiye’nin Kktc’ye 250 Kutu Favipiravir Hibesi Resmi Gazete’de Yayımlandı
Türkiye’nin Kktc’ye 250 Kutu Favipiravir Hibesi Resmi Gazete’de Yayımlandı
Türkiye Üniversitelerine Kayıtlar 31 Ağustos’ta Başlayacak
Türkiye Üniversitelerine Kayıtlar 31 Ağustos’ta Başlayacak
Oruç Reis Gemisinin Doğu Akdeniz'deki Çalışma Süresi 1 Eylül'e Kadar Uzatıldı
Oruç Reis Gemisinin Doğu Akdeniz'deki Çalışma Süresi 1 Eylül'e Kadar Uzatıldı
Pandemiyle Bozulan Vücut Ritmini Düzeltmede
Pandemiyle Bozulan Vücut Ritmini Düzeltmede "uyku" Önerisi
Emzik, Çocuklarda Konuşmayı Olumsuz Etkiliyor
Emzik, Çocuklarda Konuşmayı Olumsuz Etkiliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim