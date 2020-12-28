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Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:34
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 15 BİN 197 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 257 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 180 BİN 892 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, 15 BİN 197 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 257 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz."

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