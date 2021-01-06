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Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 830 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

06 Ocak 2021 Çarşamba 19:57
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 830 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 13 BİN 830 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 191 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SON 24 SAATTE 182 BİN 645 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 303 OLDU - 8 BİN 702 KİŞİNİN KOVİD-19 TEDAVİSİ/KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 164 BİN 40'A YÜKSELDİ –

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:  "BUGÜN TESPİT EDİLEN 1458 YENİ HASTAMIZ VAR. AKTİF VAKA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR. AĞIR HASTA SAYIMIZ SEVİNDİRİCİ ŞEKİLDE AZALMAYA DEVAM EDİYOR. KAYIPLARIMIZIN SAYISINDA AZALMA EĞİLİMİ VAR. BİRLİKTE TEDBİR VE BİRLİKTE MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ"

Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. 

Son 24 saatte 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. Test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"KAYIPLARIMIZIN SAYISINDA AZALMA EĞİLİMİ VAR" 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." 

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