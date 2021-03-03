banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Bu ülke demokratik değil mi?
Bu ülke demokratik değil mi?
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 anketi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 Anketi
Bence tüm olanlar kovidden değil ki
Bence tüm olanlar kovidden değil...
banner376

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:00
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
banner337
banner391

Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 689 oldu.

banner341
Son 24 saatte 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, vefat sayısı 28 bin 771, ağır hasta sayısı 1224 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2021 21:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri KKTC ile Azerbaycan'ı ziyaret edecek
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri KKTC ile Azerbaycan'ı ziyaret edecek
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmasında etkinlik yüzde 83,5, hastanede yatışı engelleme oranı yüzde 100 olarak belirlendi
Sinovac aşısı Faz-3 çalışmasında etkinlik yüzde 83,5, hastanede yatışı engelleme oranı yüzde 100 olarak belirlendi
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz
Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz
Türkiye'nin koronavirüs risk haritası açıklandı
Türkiye'nin koronavirüs risk haritası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan yargılandıkları davada beraat etti
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan yargılandıkları davada beraat etti
Oktay: “G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk“
Oktay: “G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk“
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı yarın açıklayacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim